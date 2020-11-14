РИАМО - 14 ноя. Специалисты оперативных служб и правоохранители Москвы и Подмосковья проверяют свыше 20 мечетей после поступивших анонимных сообщений о минировании, передает ТАСС.

«Свыше 20 мечетей на территории Московского региона проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Специалисты уже проверили Историческую мечеть в Замоскворечье и Мемориальную мечеть на Поклонной горе в Москве.

В ходе проверки они выяснили, что поступившая информация является ложной.​