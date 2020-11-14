РИАМО - 14 ноя. Платформа Ленинградского направления Ховрино в Москве получила новое название - Грачевская - по названию расположенной рядом усадьбы Грачевка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Уже на следующей неделе это название зазвучит в поездах, будет внесено в билетные автоматы и мобильные приложения. Также мы заменим навигационные элементы», - говорится в сообщении.

Новое имя для платформы было выбрано участниками голосования на Едином транспортном портале столицы.

Название «Ховрино» перейдет новому остановочному пункту, который откроется в столице до конца года. Данный остановочный пункт станет частью крупного транспортного хаба на севере мегаполиса. Здесь будет удобная пересадка на станцию метро «Ховрино» и автовокзал «Северные ворота». Дорога между которыми всего 5 минут.