РИАМО - 14 ноя. Гендиректор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал об осложнениях со стороны сердечно-сосудистой системы, которые нередко развиваются при коронавирусе, сообщает РИА Новости.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», - отметил Шляхто.

Он уточнил, что пациентам, у которых есть хронические сердечно-сосудистые заболевания в пандемию Covid-19 следует придерживаться правил здорового образа жизни, соблюдать рекомендованную диету, принимать назначенные врачом препараты.

Специалист добавил, что плановые обследования, которые не имеют принципиального значения для коррекции схем лечения, пациентам следует отложить по противоэпидемическим соображениям.

С начала пандемии в России зафиксировано 1 903 253 случая Covid-19, скончались 32 834 заболевших, выздоровели 1 425 529 пациента.​