РИАМО – 14 ноя. Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко рассказал, что опечален из-за смерти актера Армена Джигарханяна, и добавил, что знакомство с артистом было для него большой честью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером запланировано на 17 ноября.

«Очень печально. <...> Замечательный человек, интересная творческая личность, которых встречается мало. Замечательный актер, прекрасный человек. У него было много друзей. Для меня большая честь, что я с ним знаком», — сказал Бортко.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У актера и режиссера множество различных наград, а также он является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Джигарханян сыграл множество ролей в театре и в кино, среди них фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.​