РИАМО - 14 ноя. Московским областным УФАС России в отношении ООО «Сарко» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 3,45 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Трас», ООО «Сарко», ИП Агаевой И.Д. и ИП Казаровым Г.Н. в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронном аукционе, проводимом МКУ «Красногорский центр торгов» и МКУ «Центр муниципального заказа» Волоколамского округа», - говорится в сообщении.

Торги проводились на предмет поставки компонентов для благоустройства пешеходных зон и асфальтобетонных покрытий в Красногорске, проведения капремонта МОУ «Нелидовская начальная школа-детский сад», оказания услуг по содержанию детских игровых площадок, услуг по комплексной уборке улиц и дорог в Красногорске.

Московское областное УФАС России признало фирму нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения компании к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.