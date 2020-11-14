РИАМО - 14 ноя. На зимовку в столице остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц, все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Некоторые птицы прилетают на зимовку в Москву. Это некоторые виды чечетки и свиристели.

«Любопытно, что снегири, которых жители столицы обычно замечают только зимой, относятся к оседлым видам. Эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма», — говорится в сообщении.

На зимовку в городе также остаются кряквы, которые живут на незамерзающих водоемах.

При подкормке птиц нужно быть осторожными, так как обычно птицы не нуждаются в помощи человека и кормежка может только навредить. Подкармливать птиц можно в сильные морозы или тогда, когда образуется наледь. Прекращать подкармливать птиц следует с приходом весны.

Воробьев, щеглов и зеленушек можно подкармливать злаками, семенами подсолнечника и сухарями из несладкого белого хлеба. Синиц – семенами подсолнечника, несоленым салом, сухарями из несладкого белого хлеба. Дятлам и сойкам подойдут шишки, орехи и желуди, снегирям и свиристелям – сушеные ягоды рябины или боярышника.

Уток можно подкармливать злаками, крупами, нежирным творогом, специальным комбикормом и сухарями из несладкого белого хлеба.

Птиц нельзя кормить жареным, соленым, перченым, копченым, ржаным хлебом и сдобой.