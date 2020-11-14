РИАМО – 14 ноя. Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что ограничение потребления рафинированных углеводов и активные прогулки позволят на ранних этапах снизить риск развития сахарного диабета, сообщает Nation News.

В субботу отмечается Всемирный день борьбы против диабета. По словам Аплетаевой, сейчас диабетом болеют не только пожилые, но и люди после 35-40 лет.

«Если быстро набирается вес и его сложно скорректировать традиционными способами, то это повод обратиться к врачу-эндокринологу для того, чтобы проверить показатель сахара в крови», — сказала Аплетаева.

Она пояснила, что признаком диабета также является скопление жира вокруг талии.

Специалист отметила, что на начальных этапах, когда уровень сахара не так высок и отсутствуют сопутствующие заболевания, состояние можно поправить с помощью диеты. Нужно сильно ограничить потребление рафинированных углеводов.

«Рафинированные углеводы — это мука, сахар, конфеты, то, что не несет в себе никакой питательной ценности. Углеводы надо есть, но те, которые содержатся в крупах и фруктах. Ограничение быстро усваиваемых рафинированных углеводов дает хороший результат для восстановления состояния и помогает снизить вес», — пояснила врач.

Она также рекомендовала совершать прогулки быстрым шагом. ​​