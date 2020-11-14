РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Рожениц из Подольска с подозрением на Covid-19 и подтвержденным диагнозом ковида транспортируют в медучреждения Сергиева Посада и Егорьевска, сообщил замглавы администрации Подольска по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Скобенников ответил на актуальные вопросы по пандемии Covid-19 в прямом эфире в соцсети Instagram на странице комитета по делам молодежи администрации округа.

«Когда женщина приезжает в Подольский роддом на госпитализацию, то проходит термометрию и сбор анамнеза, болела ли она сама или кто-то из родственников. Если пациентка поступает с диагнозом Covid-19 и повышенной температурой даже без подтвержденного ковида, то, согласно маршрутизации по приказу министерства здравоохранения Московской области, беременных транспортируют в Сергиев Посад и Егорьевск», - сказал Скобенников.

Если у врача в ходе сбора анамнеза появились какие-то сомнения и вопросы, то непосредственно в приемном отделении можно провести экспресс-диагностику. Если есть сомнения болел человек или нет, также берут анализы крови на иммуноглобулины, чтобы определить статус пациентки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.