РИАМО - 14 ноя. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия останется капитаном российской футбольной сборной на матче против Турции, сообщает kp.ru.

Ранее нападающего петербургского «Зенита» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу не вызвали на ноябрьский сбор команды после распространения в Сети видео интимного характера с его участием.

«Джикия – капитан в «Спартаке», это ему знакомо. Эту роль он ответственно исполнял и в сборной. Но в национальной команде капитаном он был в первый раз, так что определенная ответственность на него ложилась. Но он с ней справился, хорошо руководил командой и в завтрашней игре он тоже будет капитаном», - сказал тренер команды Станислав Черчесов.

Игра между российской и турецкой сборными состоится 15 ноября на стадионе в Стамбуле. Начало в 20:00 по московскому времени.​