РИАМО - 14 ноя. Президент России Владимир Путин отметил, что интерес к кооперации по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавирусной инфекции проявили десятки стран, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе выступления на Восточноазиатском саммите глава государства напомнил, что в России создана и используется первая в мире вакцина против Covid-19, а также ожидаются еще два препарата.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», — сказал Путин.

По словам президента, Россия на сегодняшний день поставила более 1 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию более чем в 40 стран мира. РФ готова и дальше предоставлять партнерам тест-системы, а еще реагенты для диагностики, в том числе речь идет и о поставках на безвозмездной основе.​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.