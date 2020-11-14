РИАМО - 14 ноя. В столице становится больше мотоциклистов, но количество аварий с их участием сокращается, за 10 месяцев этого года число таких ДТП уменьшилось на 14%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За последние 10 месяцев количество аварий с участием мототранспорта снизилось на 14%, число погибших — на 43%, а раненых стало меньше на 13%», — говорится в сообщении.

Мотоциклистов поблагодарили за то, что они носят защитную экипировку и соблюдают правила дорожного движения.

Байкеров также призвали быть особенно аккуратными сейчас, когда дороги становятся более скользкими.