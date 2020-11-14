РИАМО - 14 ноя. На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» в Симферополе водитель из подмосковной Лобни занял второе место, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Побороться за призовой фонд в 1 миллион рублей на всероссийский конкурс приехали 37 участников из 25 российских городов.

«Второе место в категории «Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн» стал водитель из Лобни Кирилл Кез», - говорится в сообщении.

Водителя поздравили с заслуженной победой и пожелали ему дальнейших успехов в профессии.