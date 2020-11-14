РИАМО - 14 ноя. Специалисты Роскачества проверили филе семги в нарезке и обнаружили в образцах листерии и кишечную палочку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты исследовали семгу семи известных торговых марок, в пяти из которых нашли листерии и кишечную палочку. В некоторых образцах также были выявлены превышение количества микроорганизмов и кислый запах», - говорится в сообщении.

У рыбы одной торговой марки специалисты также выявили бензойную кислоту в количестве больше допустимого по закону.

Данные нарушения могут объясняться несколькими факторами: несоблюдением требований правил личной гигиены и санитарии персоналом производства, неправильной организацией мойки оборудования, нарушением поточности производственного процесса.

Специалисты Роскачества отметили, что неблагоприятная патогенная микрофлора в рыбе может стать причиной кишечных расстройств и других заболеваний. При выборе слабосоленой рыбы в торговых точках покупателям советуют учитывать, что филе-ломтики не должны иметь разрывы мышечной ткани, но при этом они обязательно должны быть однородного цвета, без желтых пятен и признаков поверхностного окисления.

Полное исследование можно прочитать на сайте Роскачества. ​