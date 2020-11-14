РИАМО – 14 ноя. Главархив столицы разместит информацию о жителях, которые получили медали «За оборону Москвы», этот проект станет частью виртуального музея «Москва – с заботой об истории», сообщает Федеральное агентство новостей.

«В общей сложности будут опубликованы имена более 500 тысяч горожан, награжденных за вклад в победу в битве за Москву. Это не военнослужащие, а обычные горожане — учащиеся, работники предприятий и многие другие. Они совершили настоящий подвиг», — говорится в сообщении.

Будут опубликованы фамилии награжденных и их биографии. Кроме того, разместят списки тех, кто был отмечен за ударный труд при возведении оборонительных сооружений. Треть из них составили дети и женщины.

Списки планируют обновлять до 20 апреля 2021 года.

Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В результате контрнаступления под Москвой и последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверской) и Смоленской областей. Фашистская Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.​