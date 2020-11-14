РИАМО - 14 ноя. Заведующий труппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко предложил присвоить культурному учреждению имя актера, сообщает ТАСС.

Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. Прощание с актером запланировано на 17 ноября.

«У меня лично есть такая мысль, чтобы присвоить театру имя Армена Борисовича. Он его основатель, это его детище. У нас есть такая традиция в России - Вахтангов основал театр, и тот носит его имя, не стало Олега Павловича Табакова, и его «Табакерка» теперь носит его имя. Поэтому, согласно вот такой традиции у нас в России, она есть, почему бы не увековечить память великого артиста», - сказал Дьяченко.

Он отметил, что планирует вынести данный вопрос на худсовет театра, чтобы коллектив его рассмотрел.​