РИАМО - 14 ноя. ООО «Волково» нарушило условия исполнения контракта на оказание услуг телематической связи в административном здании в сельском поселении Барвихинское в Одинцовском городском округе, из-за этого компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Сведения в отношении компании «Волково» представило ГБУ «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения».

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

Компания не предоставила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Волково» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.