РИАМО - 14 ноя. Бывшая жена умершего народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская публично попрощалась с актером в своем аккаунте в Instagram, сообщает Nation News.

В день смерти 85-летнего актера его бывшая супруга опубликовала прощальный пост. Она разместила в Instagram короткое черно-белое видео, на котором Джигарханян сидит за рулем. Судя по кадрам, в момент съемки он парковался.

«Все, балик джан», — написала под видео Цымбалюк-Романовская.

Поклонники актера выразили ей соболезнования в комментариях.

Джигарханян скончался в ночь на субботу. Ему было 85 лет. Прощание с ним запланировано на 17 ноября. ​