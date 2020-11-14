РИАМО - 14 ноя. Столичная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали двое мужчин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, 14 ноября 2020 года два мужчины 38 и 50 лет пострадали при выполнении работ на территории нежилого объекта на улице Бутлерова. Один из мужчин доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства и причины данного инцидента, также планируется дать оценку исполнению трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности.

Проверку будет проводить Черемушкинская межрайонная прокуратура. Ее ход поставлен на контроль в прокуратуре Москвы.

В субботу в колодце на улице Бутлерова произошел взрыв. В результате ЧП пострадали два человека.