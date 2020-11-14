РИАМО - 14 ноя. За 10 лет в Москве построили 284 деловых объекта, так, с начала 2020 года в новой Москве построили семь деловых центров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Создание высококвалифицированных рабочих мест – важная задача в программе городского развития. За 10 лет в Москве построено 284 объекта административно-делового назначения. Отмечу, что большая часть деловых центров – 242 объекта – построена за счет инвесторов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с начала 2020 года на территории новой Москвы было построено семь деловых центров.

По словам заммэра, одним из примеров является офисный парк «Комсити» в Румянцеве. Там создано 10 тысяч рабочих мест. При этом в рамках второй очереди планируют создать пять тысяч технологичных рабочих мест.

Более того, всего за восемь лет развития ТиНАО создали порядка 170 тысяч рабочих мест.