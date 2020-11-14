РИАМО - 14 ноя. За 10 лет в Москве построили 284 деловых объекта, так, с начала 2020 года в новой Москве построили семь деловых центров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он отметил, что с начала 2020 года на территории новой Москвы было построено семь деловых центров.
По словам заммэра, одним из примеров является офисный парк «Комсити» в Румянцеве. Там создано 10 тысяч рабочих мест. При этом в рамках второй очереди планируют создать пять тысяч технологичных рабочих мест.
Более того, всего за восемь лет развития ТиНАО создали порядка 170 тысяч рабочих мест.
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