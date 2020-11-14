РИАМО - 14 ноя. Певец Валерий Меладзе призвал своих коллег отказаться от съемок в новогодних программах, он отметил, что это позволит привлечь внимание к проблеме отрасли, которая пострадала из-за пандемии, сообщает Газета.ru.

Певец напомнил, что из-за коронавируса были отменены новогодние концерты. По его мнению, без этих мероприятий не будет ощущения праздника. Россияне смогут только смотреть программы по телевизору.

«А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — написал Меладзе в Instagram.

Певец считает, что, возможно, в таком случае обратят внимание на отрасль, работники которой уже в течение долгого времени лишены работы.

Ранее в Москве запретили посещение зрителями массовых развлекательных, досуговых и культурных мероприятий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса.​​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.