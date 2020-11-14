РИАМО – 14 ноя. С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей, сообщает газета «Известия».

Штраф на нарушение составляет 4-5 тысяч рублей.

«В среднем в сутки фиксируется около полутора тысяч нарушений в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

В отношении юридических лиц с начала осени составили 15 тысяч протоколов.

В то же время депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов считает, что в Москве не нужно усиливать контроль за соблюдением масочного режима. Он отметил, что сейчас многие переведены на удаленку, поэтому нет необходимости задействовать дополнительных контролеров.

В Москве за сутки выявили 6427 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 503 943 случая Covid-19.

Из-за пандемии в общественных местах необходимо носить защитные маски. ​​

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.