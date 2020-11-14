РИАМО – 14 ноя. С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей, сообщает газета «Известия».
Штраф на нарушение составляет 4-5 тысяч рублей.
«В среднем в сутки фиксируется около полутора тысяч нарушений в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте», — говорится в сообщении.
В отношении юридических лиц с начала осени составили 15 тысяч протоколов.
В то же время депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов считает, что в Москве не нужно усиливать контроль за соблюдением масочного режима. Он отметил, что сейчас многие переведены на удаленку, поэтому нет необходимости задействовать дополнительных контролеров.
В Москве за сутки выявили 6427 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 503 943 случая Covid-19.
Из-за пандемии в общественных местах необходимо носить защитные маски.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
14 НОЯБРЯ
- С 1 сентября в столице оштрафовали 102,5 тысячи человек за нарушение масочного режима, общая сумма штрафов могла составить 410-512,5 миллионов рублей.
- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.
- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.
- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.
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