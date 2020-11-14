РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 ноя. Жители поселка Красково Люберец предложили застройщику рассмотреть новые места для строительства школы на 700 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Актуальным вопросом для жителей ЖК «Новокрасково» и поселка Красково остается строительство школы на 700 мест. По вопросу возведения учебного заведения в сентябре на встрече с жителями была создана рабочая группа. В субботу прошло ее заседание, в ходе которого власти округа рассмотрели участки, предложенные жителями для ее возведения.

«Территория ГСК «Силикат» рядом с ЖК не соответствует строительным нормативам. Площадка здания общежития на территории производственной зоны «ВНИИСТРОМ» мала для школы. Площадка на улице КСЗ, занятая жилыми домами, тоже недостаточная по площади и имеет обременения по инженерным коммуникациям», - сказала заместитель начальника управления архитектуры администрации муниципалитета Оксана Шичавина.

Она добавила, что место у Малого Красковского карьера на улице 2-й Заводской находится далеко от ЖК. В ходе встречи жители предложили еще места для возведения школы, застройщик обязался их рассмотреть.

По словам руководителя проекта ЖК «НовоКрасково» Антона Борисова, к следующей встрече застройщиком будут подготовлены документы по проблемным вопросам, которые озвучили жители.

Он добавил, что учебное заведение планировалось построить на участке, большая часть которого попадает на обводненный Новокрасковский карьер. Но местные жители оказались против решения его засыпать. Был подобран новый участок в пешей доступности ЖК «Новокрасково», который соответствует требованиям СанПиН для строительства объекта образования. Однако его размеры не позволяют разместить на нем спортивную зону.

«Спортивное ядро возможно разместить лишь к примыкающему земельному участку государственного лесного фонда. После завершения строительства школы на территории будет выполнена компенсационная высадка зеленых насаждений. Лесную зону благоустроят, установят освещение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Жители поселка смогут гулять и отдыхать на свежем воздухе в более комфортных условиях», - заключается в материале.