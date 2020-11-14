РИАМО - 14 ноя. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным умершего народного артиста СССР Армена Джигарханяна, он назвал актера одаренным и обаятельным человеком, сообщает Газета.ru.

Джигарханян скончался в ночь на субботу. Ему было 85 лет. Прощание с ним запланировано на 17 ноября.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актера, светлого, удивительно одаренного и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что зрители искренне любили актера за талант, душевное тепло, а также за преданность профессии.​