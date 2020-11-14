РИАМО - 14 ноя. В Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе завершилась церемония прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым, передает корреспондент РИАМО.

После завершения церемонии все собравшиеся вышли из здания, однако они не стали покидать территорию крематория и какое-то время стояли перед зданием.

На прощание собралось множество людей. Среди них было много коллег ведущего с телеканала НТВ.

Колтовой скончался 7 ноября в результате авиакатастрофы. Легкомоторный самолет, на котором он летел, разбился в Люберцах. Вместе с ведущим в самолете также была девушка Наталья Климова, она тоже погибла.

По факту крушения самолета телеведущего было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной падения самолета могла стать ошибка пилота или отказ двигателя.

На НТВ Александр Колтовой вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись».