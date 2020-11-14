РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 ноя. В подмосковных Котельниках разыскивают водителя, скрывшегося после того, как он сбил подростка на Сосновой улице, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

7 ноября в 19:30 по адресу: Котельники, улица Сосновая, дом №2/4, в районе станции метро «Котельники» неустановленный водитель наехал на 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек получил травмы и обратился за помощью в детскую городскую поликлинику №120 Москвы.

«Инспекторами отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» ведется розыск водителя и транспортного средства, причастных к данному дорожно-транспортному происшествию», - говорится в сообщении.

Всех, кто стал свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия, просят сообщить информацию по телефону: 8(495)501-25-83. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.