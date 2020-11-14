РИАМО - 14 ноя. На портале «Добродел» появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке социальной карты жителя Московской области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители старше 65 лет и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан, снизить количество заболевших Covid-19.

«Те, кто считает необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал «Добродел», - говорится в сообщении.

Для отправки сообщения на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию «Социальная сфера», далее найти подтему «Социальная карта». Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю либо разблокируют карту в случае ошибки.

Работающим гражданам по вопросу разблокировки необходимо обращаться к своему работодателю.