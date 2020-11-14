РИАМО - 14 ноя. Актеры, шоумены, спортсмены выразили соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна, а также поделились воспоминаниями о нем.

Джигарханян скончался в ночь на субботу. Актеру было 85 лет.

«Мне повезло, я имел честь и счастье сниматься вместе с этим удивительным, неповторимым актером. Армен Борисович в шутку на площадке называл меня «мой учитель»! Теперь только воспоминания и грандиозные роли в кино и театре. Светлая память», - написал в Instagram актер Александр Олешко.

Шоумен Михаил Галустян высказал сожаление по поводу того, что уходят легенды. Он подчеркнул, что Джигарханян сыграл огромное количество ролей и подарил свой голос большому количеству героев мультфильмов.

«Светлая память Армену Борисовичу Джигарханяну!!!! Великий артист!!!!» - написал в Twitter художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Светлая память Армену Борисовичу Джигарханяну!!!! Великий артист!!!! — Сергей Безруков (@s_bezrukov) November 14, 2020

Актер, председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что Джигарханян был потрясающим Актером с большой буквы.

«Казалось бы, нет роли, которую он не смог бы сыграть! Я счастлив, что имел радость играть с ним на одной сцене!!! Благодарен судьбе , что в театре моими друзьями были Джига и Толя Ромашин», - добавил он.

Певица Наташа Королева отметила, что актер порадовал зрителей гениальными ролями и постановками. Она добавила, что герои Джигарханяна живут в сердцах зрителей.

«Прощайте, Армен Борисович! Вы, безусловно, часть славной эпохи советского актерского искусства! Вы могли в одиночку вытянуть образ, фильм/спектакль, тему. Остальное - незначительные подробности», - написал в Telegram директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Также соболезнования в связи с кончиной Джигарханяна выразил любимый футбольный клуб актера «Спартак».

«Джигарханян долгие годы был преданным болельщиком «Спартака». Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбит вместе со всеми поклонниками его яркого таланта», - отмечается на сайте ФК.

Прощение с актером пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.