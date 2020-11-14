РИАМО - 14 ноя. Следующая неделя в Подмосковье и столице будет более холодной, чем текущая, ожидается мороз до минус 8 градусов, образуется гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В субботу в Московском регионе преимущественно без осадков. Днем температура в столице составит плюс 1 - плюс 3 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса. В области местами образуется гололедица.

«В воскресенье, 15 ноября, из-за близости атмосферного фронта облачно, местами небольшие осадки. Ночью и днем в Москве 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 2 – плюс 3 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

На следующей неделе будет холоднее. Атмосферное давление будет высоким. До 18 ноября оно будет расти, а затем начнет постепенно падать.

Облачно с прояснениями и преимущественно без осадков будет 16 ноября. Ночью в столице – минус 3 - минус 1 градус, в Подмосковье – минус 6 - минус 1, днем в Москве – минус 1 – плюс 1 градус, в области – минус 3 – плюс 2. Местами образуется гололедица.

Переменная облачность без осадков ожидается 17 и 18 ноября. Ночью будет минус 8 - минус 3 градуса, днем — минус 4 – плюс 1. 19-20 ноября будет преимущественно без осадков. Ночью – минус 7 - минус 2 градуса, днем — минус 4 – плюс 1.