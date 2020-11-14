РИАМО - 14 ноя. Председатель Мосгордумы Алесей Шапошников выразил свои соболезнования в связи со смертью актера Армена Джигарханяна, спикер столичного парламента отметил, что это невосполнимая и горькая потеря, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Джигарханян скончался в ночь на субботу.

«В год своего 85-летия от наш ушел великий человек, легенда театра и кино, кумир поколений, мудрый учитель и наставник. Невосполнимая, горькая потеря», — сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы отметил, что смысл жизни Джигарханяна был в полной отдаче сцене и зрителю. Фильмы и спектакли с участием артиста вошли в золотой фонд отечественного кино и театра. Шапошников подчеркнул, что роли Джигарханяна в фильмах «Собака на сене», «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя» и других являются эталонами актерского мастерства.

«Вершиной воплощения творческих замыслов актера стал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. В этом году любимому детищу Армена Борисовича исполнилось 25 лет. За четверть века он стал одной из лучших театральных площадок столицы», — добавил Шапошников.

Спикер Мосгордумы назвал Джигарханяна настоящим мастером и творцом.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У актера и режиссера множество различных наград, а также он является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Джигарханян сыграл множество ролей в театре и в кино, среди них фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.