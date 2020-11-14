РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 ноя. На всех коммунальных объектах Котельников установят видеокамеры для осуществления оперативного выявления угроз и их нейтрализации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В эксплуатации ресурсоснабжающего предприятия МУЖКП «Котельники» находится 13 центрально-тепловых пунктов, три водозаборных узла, четыре канализационно-насосные станции, некоторые из которых работают в автоматическом режиме, без привлечения дежурного персонала. Таким объектам уделяется особое внимание в вопросах обеспечения безопасности.

«Для осуществления оперативного выявления угроз и их нейтрализации необходимо оборудование охранных территорий объектов и производственных зданий МУЖКП «Котельники» системой видеонаблюдения. В ближайших планах предприятия реализация проекта установки видеокамер с целью мониторинга ситуации в режиме реального времени для принятия срочных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения контроля доступа на охраняемые объекты», - говорится в сообщении.

Пока ежедневно в конце рабочего дня выездная оперативная бригада предприятия выполняет контрольные объезды производственных зданий на предмет проверки целостности входных запорных устройств, стабильности работы и сохранности оборудования. В преддверии праздничных и выходных дней мероприятия по контролю безопасности усиливают, в связи с чем объекты, работающие в автоматическом режиме, в обязательном порядке опечатывают контрольной лентой, что закрепляется фотофиксацией и записью в соответствующем журнале.

«Очевидно, что данный комплекс мер не является достаточным для оптимизации работы по охране инженерных объектов городского округа. Установка системы видеонаблюдения позволит обеспечить бесперебойное и качественное оказание услуг ресурсоснабжения населению и прочим потребителям городского округа Котельники», - заключается в материале.