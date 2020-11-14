РИАМО - 14 ноя. Реконструкцию стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики планируют завершить в 2022 году, там увеличат места на трибунах и появится футбольное поле с натуральным газоном, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Стадион «Москвич» введут в эксплуатацию в 2022 году. На данный момент ведутся монолитные работы, кладка внутренних стен, перегородок и прокладка инженерных систем», - сказал Бочкарев.

По его словам, в результате реконструкции спортобъекта количество мест на трибунах увеличат до 4,2 тысячи, а футбольное поле будет с натуральным травяным газоном и с подогревом.

«Спортивное ядро стадиона сохранит легкоатлетическую арену с беговыми дорожками, а в подтрибунных помещениях оборудуют помещения для спортсменов и судей, стрелковую галерею, служебные помещения», - заключил заммэра.

«Стадион «Москвич» введут в эксплуатацию в 2022 году. На данный момент ведутся монолитные работы, кладка внутренних стен, перегородок и прокладка инженерных систем», - сказал Бочкарев.