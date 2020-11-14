РИАМО - 14 ноя. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили исследование устройств, которые были найдены на месте крушения самолета телеведущего НТВ Александра Колтового в городском округе Люберцы, сообщает Газета.ru.

«Они не смогли считать их с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Как уточняется, эти приборы не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для расследования авиационных происшествий», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за воздействия высоких температур печатные платы и иные элементы самолета были полностью утрачены. Специалисты отметили, что нет возможности считать информацию.

Колтовой погиб 7 ноября. Легкомоторный самолет телеведущего перед вылетом проверили. Но он и пассажир Наталья Климова разбились в поле в Люберцах.

По факту крушения возбудили уголовное дело. По данным следствия, причиной падения самолета могла стать ошибка пилота или отказ двигателя.

На НТВ Колтовой вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись».

В субботу проходит церемония прощания с телеведущим в Балашихе.​