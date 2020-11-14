РИАМО - 14 ноя. Новый спортивный комплекс недалеко от стадиона «Спартак» на бывшем Тушинском аэродроме построят в 2021 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Возводится крупный спортивный объект, который будет включать в себя и ледовую арену, и залы художественной гимнастики, фехтования и других видов спорта. В следующем году он будет запущен в работу», - сказал Бочкарев журналистам.

Он отметил, что этот спортивный объект очень важен.

«Очень важный элемент, который будет не только служить профессиональному спорту, но и будет позволять обеспечивать занятия спортом для жителей нашего города. Строится он за счет средств инвесторов», - заключил Бочкарев.