РИАМО - 14 ноя. Взрыв в колодце на улице Бутлерова в столице не связан с газовыми сетями, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».
Ранее ТАСС сообщил о том, что в колодце на улице Бутлерова произошел взрыв газа в колодце. В результате этого пострадали два человека.
«По данному адресу и поблизости газовых сетей и объектов АО «Мосгаз» нет», — говорится в сообщении.
Состояние двух пострадавших уточняется.
⚡️#МОСГАЗуточняет:— АО МОСГАЗ (@AOMOSGAZ) November 14, 2020
Инцидент на ул. Бутлерова не связан с газовыми сетями. По данному адресу и поблизости газовых сетей и объектов АО «МОСГАЗ» нет.https://t.co/E7XpePGjaj
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