РИАМО - 14 ноя. Взрыв в колодце на улице Бутлерова в столице не связан с газовыми сетями, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».

Ранее ТАСС сообщил о том, что в колодце на улице Бутлерова произошел взрыв газа в колодце. В результате этого пострадали два человека.

«По данному адресу и поблизости газовых сетей и объектов АО «Мосгаз» нет», — говорится в сообщении.

Состояние двух пострадавших уточняется.