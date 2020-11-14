РИАМО - 14 ноя. В столице в следующем году планируют начать работы по реконструкции территорий Шелепихинской и Карамышевской набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Реконструкция Карамышевской набережной будет следующим этапом. Сейчас она находится в проектировании. Думаю, через несколько месяцев, уже в 2021 году мы будем готовы приступать к работам и на этом участке», - сказал Бочкарев.

Участок Карамышевской набережной пролегает от 3-го Силикатного поезда до Живописного моста.

По словам заммэра, в рамках реконструкции набережной будет возведена вертолетная площадка для больницы №67.

«В рамках выполнению работ по реконструкции Шелепихинской набережной будут проделаны работы по благоустройству проезжей части, благоустройству самой набережной, укреплению стенок набережной, для того, чтобы сделать из этой территории зону общественного пространства», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что в рамках реконструкции Шелепихинской набережной будет перенесен ряд коммуникаций, обеспечат подъездные пути для будущей и существующей застройки.