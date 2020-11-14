РИАМО - 14 ноя. Станции «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют открыть для пассажиров до конца 2020 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Две станции находятся в финальной станции готовности. Сейчас мы находимся на станции, которая уже получила финальное название, «Мневники». На станции выполнены основные работы, ведется монтаж финальных систем жизнеобеспечения станции: система видеонаблюдения, контроль доступа в помещения», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на «Карамышевской» также выполняют работы по обеспечению станции системами жизнедеятельности.

«Мы делаем все, чтобы подготовить их к пуску с пассажирами до конца этого года», — заключил Бочкарев.

К запуску также готовят станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии.

Строительство Большой кольцевой линии считается крупнейшим в мире по части метростроения. Длина ветки составит 70 километров, на ней будут находиться 31 станция и три электродепо.