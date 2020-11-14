РИАМО - 14 ноя. В Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе началась церемония прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым, попрощаться с ведущим собралось множество людей, передает корреспондент РИАМО.

Колтовой скончался 7 ноября в результате авиакатастрофы. Легкомоторный самолет, на котором он летел, разбился в Люберцах. Вместе с ведущим в самолете также была девушка Наталья Климова, она тоже погибла.

С момента начала церемонии желающих проститься с Колтовым стало больше. Людей запустили в здание, где они могут попрощаться с телеведущим.

На церемонию собралось и множество коллег Колтового с телеканала НТВ.

По факту крушения самолета телеведущего было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, причиной падения самолета могла стать ошибка пилота или отказ двигателя.

На НТВ Александр Колтовой вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись».