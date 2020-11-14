РИАМО - 14 ноя. Пользователи социальных сетей эмоционально откликнулись на известие о кончине народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Джигарханян умер минувшей ночью на 86-м году жизни.

«С его именем у меня связаны наилучшие воспоминания юности, молодости, взрослой уже жизни. Он был талантлив, он жил в кино и, проживая свои роли, создавал портреты людей советской эпохи. Армен Джигарханян - это часть нашей истории, которую будем помнить», - написала в Twitter Татьяна Ефимова.

Пользователь @MapcukCynepCmap в Twitter отметил, что больше всего любил озвучку Джигарханяна в мультфильмах. А пользователь Gordon Black подчеркнул, что актер был всегда неповторим в любой роли.

Эх, ещё и Джигарханян ушёл, хороший был актёр, хотя, я больше его озвучку в мультфильмах любил. — Марсик (@MapcukCynepCmap) November 14, 2020

«Память о нем останется в нас, его герои, фильмы, спектакли, театр - он был яркой звездой, спасибо за все», - написала пользователь под ником Лора Палмер.

Пользователь Twitter @crazyshko отметил, что Джигарханян во всех ролях был обаятелен и точен.

Также пользователи соцсетей поблагодарили актера за сыгранные роли в любимых фильмах и выразили сожаление из-за его смерти.

Актер родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У него множество различных наград, а также Джигарханян является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР. Он сыграл множество ролей на театральной сцене и в кинофильмах.