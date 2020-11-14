РИАМО - 14 ноя. В субботу в Николо-Архангельском крематории в Балашихе пройдет церемония прощания с ведущим НТВ Александром Колтовым, на церемонию уже собрались люди, многие из них принесли цветы, передает корреспондент РИАМО.

Колтовой скончался 7 ноября в результате авиакатастрофы. Легкомоторный самолет, на котором он летел, разбился в Люберцах.

Церемония прощания пока еще не началась, внутрь крематория собравшихся не пускают. Люди ждут начала церемонии.

В день трагедии самолет Колтового прошел все необходимые технические проверки. Однако ведущий и пассажир самолета Наталья Климова разбились в поле в Подмосковье.

По факту крушения возбудили уголовное дело. По данным следствия, причиной падения самолета могла стать ошибка пилота или отказ двигателя.

На НТВ Александр Колтовой вел программы «ДНК» и «Звезды сошлись».