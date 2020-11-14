РИАМО - 14 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, который скончался в ночь на субботу.
Джигарханяну было 85 лет.
Мэр добавил, что память об артисте навсегда останется в сердцах поклонников.
Собянин также выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна и коллективу его театра.
Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У актера и режиссера множество различных наград, а также он является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.
Джигарханян сыграл множество ролей в театре и в кино, среди них фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.
В 1996 году в столице был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
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