РИАМО - 14 ноя. Торговый дом «ЦУМ» в столице могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей за несоблюдение мер профилактики коронавируса в очереди за смартфонами, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», - сказал Зинюшин.

По его словам, в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина, юрлица, работающие в городе, обязаны обеспечить соблюдение антиковидных требований как работниками, так и посетителями.

Он подчеркнул, что данные требования касаются всех организаций и заведений, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан.

Специалист добавил, что представитель администрации магазина был приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

«Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 миллиона либо приостановка деятельности на 90 дней», - заключил Зинюшин.

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.