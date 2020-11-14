РИАМО - 14 ноя. За минувшие сутки в столичные больницы доставлено 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших, сообщает московский оперштаб.
В столице за сутки выявлено 6427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Все новые пациенты и те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под меднаблюдением.
Пожилые горожане и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Кроме того, школьники 6-11 классов и студенты переведены на дистанционный режим обучения и также должны находиться дома.
В общественных местах и пассажирском транспорте необходимо носить маски и перчатки и еще соблюдать социальную дистанцию.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
14 НОЯБРЯ
- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.
- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.
- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.
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