РИАМО - 14 ноя. За минувшие сутки в столичные больницы доставлено 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших, сообщает московский оперштаб.

В столице за сутки выявлено 6427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«15,2% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,7% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 3,5% среди заболевших – люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все новые пациенты и те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день находятся под меднаблюдением.

Пожилые горожане и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Кроме того, школьники 6-11 классов и студенты переведены на дистанционный режим обучения и также должны находиться дома.

В общественных местах и пассажирском транспорте необходимо носить маски и перчатки и еще соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.