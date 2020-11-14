РИАМО - 14 ноя. В столичном Дворце спорта «Лужники» произошел бытовой конфликт между тремя гражданами, переросший в драку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию 13 ноября поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце спорта «Лужники».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Третий участник драки был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по данному инциденту.

По данному факту начата проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.