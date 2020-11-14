РИАМО - 14 ноя. В Москве за минувшие сутки выявили коронавирус у 6427 человек, с начала пандемии в городе выявлено 503 943 случая инфицирования, сообщает оперштаб столицы.

С начала пандемии в мегаполисе вылечились после коронавируса 363 347 пациентов, умерли 7712 заболевших.

За сутки в России выявили 22 702 новых случая Covid-19. Среди тех, у кого за сутки выявили инфекцию, 25,2% не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки умер 391 заболевший, полностью выздоровели 18 626 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 1 903 253 случая коронавирусной инфекции, скончались 32 834 пациента, выздоровели 1 425 529 человек.

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- За минувшие сутки в московские больницы госпитализировали 1480 пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 385 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали22 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 786 больных. В Москве - 6 427.

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.