РИАМО - 14 ноя. Возгорание произошло в квартире в Щербинке в новой Москве, при пожаре погиб один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило 13 ноября в 23:43. Возгорание произошло по адресу: Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 22. Там происходило возгорание в одной из квартир на 14-м этаже жилого дома.

«Горели личные вещи и постельные принадлежности на площади 4 квадратных метра. Принятыми мерами в 00:08 пожар был локализован и в 00:14 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Из горящей квартиры спасатели вынесли человека и передали его медикам для проверки состояния. Пострадавший погиб.