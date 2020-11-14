РИАМО - 14 ноя. Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном состоится 17 ноября, оно пройдет в его театре, сообщает Федеральное агентство новостей.

Джигарханян умер прошедшей ночью, артисту было 85 лет.

«Официальная причина смерти артиста пока не разглашается», - говорится в сообщении.

Он родился 3 октября 1935 года в Ереване, там же закончил Художественно-театральный институт. У актера и режиссера множество различных наград, а также он является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.

Джигарханян сыграл множество ролей на театральной сцене и в кинофильмах.

Также в 1996 году в столице был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.​