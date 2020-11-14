РИАМО - 14 ноя. Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев.

«Инспекторы ОАТИ совместно с представителями полиции и департамента торговли Москвы провели обследование ряда заведений центральной части города на улице Рождественка, улице Лубянка, улице Кузнецкий Мост, на Болотной набережной и в районе Патриарших прудов на предмет соблюдения требований указа мэра Москвы №107», - отметил Голубев.

Он уточнил, что в рамках рейда проверялась работа ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00.

По его словам, специалисты выявили нарушения, так, в некоторых заведениях обслуживание клиентов проводили после установленного для закрытия времени.

Специалист подчеркнул, что после проведенной разъяснительной беседы клиентов рассчитали, и заведения закрылись.

«В дальнейшем такие мероприятия будут продолжаться», - отметил Голубев.

С 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях мегаполиса запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00.

Данные ограничения не распространяются на торговлю на вынос, а также курьерскую доставку готовых блюд.

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Текстовая трансляция

14 НОЯБРЯ

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.