РИАМО - 14 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии умерли 7712 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 497 516 случаев Covid-19, вылечились после коронавируса 363 347 пациентов.

В столице введен ряд ограничений в рамках борьбы с распространением короанвируса. В общественных местах и транспорте следует соблюдать масочно-перчаточный режим, пожилые горожане и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать домашний режим.

Также студентов и учеников средней и старшей школы перевели на дистанционный формат обучения.

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14 НОЯБРЯ

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.