РИАМО - 14 ноя. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер минувшей ночью, ему было 85 лет, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Там же он окончил Художественно-театральный институт и поступил в Ереванский русский драматический театр имени К.С. Станиславского.

У артиста множество наград, а также он является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР.​

Джигарханян сыграл множество ролей в театре и в кино, среди них фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Бесприданница», «Али-Баба и сорок разбойников» и многие другие.​