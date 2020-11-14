РИАМО - 14 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», - говорится в сообщении.

Вылечившимся после коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

По данным вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.

С начала пандемии в столице выявили 497 516 случаев коронавирусной инфекции.

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14 НОЯБРЯ

- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.