РИАМО - 14 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347, сообщает оперштаб Москвы.
Вылечившимся после коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.
По данным вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки каждый день с 09:00 до 19:00.
С начала пандемии в столице выявили 497 516 случаев коронавирусной инфекции.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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14 НОЯБРЯ
- Специалисты минувшей ночью провели рейд по соблюдению запрета на работу заведений с 23:00 до 06:00, всего проверили свыше 40 клубов, ресторанов, баров, кафе.
- За прошедшие сутки в Москве умерли 69 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались 7712 пациентов.
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 4423 пациентов, всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 363 347.
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